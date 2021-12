Jetzt Tickets für Güldenen Herbst 2022 in Gotha sichern

Gotha. Der Vorverkauf für Güldenen Herbst in Gotha und Weimar hat begonnen. Wer schnell ist, kann sich Vorteile sichern.

Alte Musik lebt auch im Herbst 2022 wieder in Gotha auf. Die Stadt ist mit Schloss Friedenstein und dem Ekhof-Theater, ebenso wie Weimar, Veranstaltungsort für das Musikfestival Güldener Herbst. Der Vorverkauf für die Konzerte vom 29. September bis 3. Oktober hat soeben begonnen.

Geladen sind international bekannte Musiker wie Chapelle Rhénane, The Present und Hanna Herfurtner, die Sopranistin Núria Rial und die Akademie für Alte Musik Berlin. Unter „Musik.Inspiration“ steht das kommende Festival ganz im Zeichen von Heinrich Schütz, dessen Todestag sich 2022 zum 350. Mal jährt. Schütz gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des Frühbarock. Während das Prologkonzert am 29. September in Weimar einen Blick auf Schütz‘ Schülerschar werfen wird, allen voran auf Christoph Bernhard, beleuchten drei Konzerte in Gotha die Inspirationen, die Schütz in Thüringen und Italien erhalten hat.

Für die Hauptkonzerte können Tickets online gekauft werden. Das Festival bietet zudem in einer Weihnachtsaktion Rabatt auf alle Festivalpässe an, die bestellt werden können. Das gesamte Programm gibt es unter www.gueldener-herbst.de.

Festivalpässe gibt es unter E-Mail: kontakt@amt-ev.de oder Telefon: 03643/493630, weitere Tickets unter www.reservix.de