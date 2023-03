Jüdische Kulturtage in Gotha

Gotha. Die Stadt Gotha beteiligt sich an den jüdisch-israelischen Kulturtagen mit einer Stadtführung und einer musikalischen Lesung.

Mehr als 50 Termine an 25 Veranstaltungsorten in zehn Städten sowie eine „Lange Nacht der Jüdischen Kulturen“: Das sind die jüdisch-israelischen Kulturtage, die vom 8. bis 23. März in Thüringen stattfinden. Auch die Stadt Gotha ist bei den Kulturtagen vertreten.

So startet am Donnerstag, 9. März, ein Stadtrundgang auf den Spuren jüdischen Lebens. Los geht es ab 14 Uhr an der Arnoldischule. Mit Unterstützung des Anne-Frank-Zentrums haben die beiden Arnoldischülerinnen Melissa Joos und Hannah Tabea Brandt für Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse eine viertägige Projektwoche über Diskriminierung und Antisemitismus im Alltag sowie die Zeit des Nationalsozialismus entwickelt. Die Stadtführung ist Teil der Gesamtprojekts.

Gotha beteiligt sich zudem an der „Langen Nacht jüdischer Kulturen“ am Samstag, 11. März. Um 19.30 Uhr gibt es im Tivoli einen Vortrag mit Musik unter dem Titel „Fritz Noack und die Jüdische Jugendbewegung in Thüringen“. Die Soziologin Judy Slivi gibt Einblicke in das Leben des jüdischen Kreisarztes Fritz Noack (1890-1968). Musikalisch begleitet wird die Lesung von Kateryna Ostrovska und Jonas de Rave. Sie spielen traditionelle, bekannte Lieder.