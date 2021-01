Jugendfeuerwehr Günthersleben holt Weihnachtsbäume kontaktlos ab

Seit mehreren Jahren sammeln die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Günthersleben in ihrem Ort die Weihnachtsbäume ein. Das gehört schon zu einer guten Tradition. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist alles anders geworden. Trotzdem will die Jugendfeuerwehr den Service für die Günthersleber Bewohner aufrechterhalten.

So wurden diese bereits Anfang des Jahres gebeten, am Samstag, 9. Januar, ihre vom Weihnachtsschmuck befreiten Tannenbäume bis spätestens 10 Uhr vor der Haustür abzustellen. Der Nachwuchs der Günthersleber Feuerwehr sammelt an diesem Tag die Bäume kontaktlos ein, um das Risiko der Begegnung zu minimieren. Die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr bitten die Anwohner wieder um eine kleine Spende für das Einsammeln der Weihnachtsbäume. Diese kann ebenfalls am Samstag an den Bäumen angebracht werden. Mit dieser Aktion kommen die Floriansjünger den behördlichen Auflagen in der Pandemie-Situation nach und können somit auch die Kinder der Jugendfeuerwehr schützen.

Wie in jedem Jahr geht die Spende direkt an die Jugendfeuerwehr, die dann für Ausstattung oder Veranstaltungen verwendet werden sollen.