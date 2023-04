Jugendliche brechen in ehemaligen Einkaufmarkt ein - Vermeintliche Schlägerei - Teure Uhren gestohlen

Gotha. Zwei Jugendliche sind in einen ehemaligen Einkaufsmarkt eingebrochen und zwei Personen sollen in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gotha.

Zwei Jugendliche sollen am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf das eingezäunte Gelände eines ehemaligen Einkaufmarktes in der Oststraße in Gotha eingebrochen sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, warfen sie dort eine Schaufensterscheibe ein.

Laut Zeugenaussage befanden sich die beiden Einbrecher zuvor in einer Gruppe Jugendlicher, die ebenfalls in der Oststraße unterwegs war. Die Polizei konnte die Jugendlichen zwar nicht mehr sehen, sah allerdings die beschädigte Scheibe.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Die Polizei Gotha bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt beziehungsweise Angaben zur Identität der beiden Jugendlichen machen können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0096461/2023 zu melden.

Vermeintliche Schlägerei

Am Samstag gegen 15.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sich in der Schumannstraße in Gotha vor dem Wohnhaus der Hausnummer 2 zwei Personen schlagen sollen.

Als die Polizei eintraf, war dort niemand mehr.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter Angabe der Bezugsnummer 0096413/2023 bei der Polizei Gotha melden.

Hochwertige Uhren gestohlen

Am frühen Samstagnachmittag teilte ein 52-jähriger Eigenheimbesitzer aus dem Windmühlenweg in Drei Gleichen, Ortsteil Seebergen, mit, dass in sein Wohnhaus eingebrochen wurde.

Wie die Polizei mitteilt, müssen die Einbrecher die Abwesenheit Hausbesitzers in der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Samstag 13 Uhr, genutzt haben, um in das Wohnhaus zu gelangen und dort diversen Schmuck, insbesondere hochwertige Uhren zu entwenden.

Genauere Angaben zum Wert der Beute können zum derzeitigem Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 unter der Angabe der Bezugsnummer 0096402/2023 entgegengenommen.

