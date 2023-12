Junge Leute spielen in Gothaer Augustinerkirche für guten Zweck

Gotha Verein „Livehilfe Charity Streaming“ organisiert Benefizkonzert im Landkreis Gotha: Erlös geht an die Versatio gGmbH, die sich um bedürftige Kinder und Jugendliche kümmert.

Samstagabend an der Augustinerkirche in Gotha: Anton Bamberg und Konrad Fialik bauen einen Stand für Bratwurst, Wiener, Kaffee und Erfrischungsgetränke zur Versorgung in den Pausen auf. Der Altar und das Kirchenumfeld sind mit rotem Licht stimmungsvoll illuminiert. Es spielt zunächst das Jugendorchester der Musikschule „Louis Spohr“ weihnachtliche Stücke, anschließend treten die Musiker Jule Kaufmann und Daniel Schubert gemeinsam auf. Es folgen die Liedermacherinnen Lea John und Josefine Langner.

Was Orchester und Musiker spielen wird von Mitgliedern des Vereins „Livehilfe Charity Streaming“ in Echtzeit ins Internet übertragen. Auch dort gehen Spenden ein, mehr jedoch direkt in die Spendenbüchsen in der Kirche, insgesamt fast 800 Euro. Das Geld soll der Anschaffung eines Kinderbollerwagens dienen und geht an die “Versatio gGmbH“. Die gemeinnützige GmbH betreut dessen bedürftige Kinder und Jugendliche in Gotha.