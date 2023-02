Junge Moldawier lernen sich in Gotha kennen und heiraten

Gotha. Serie Angekommen: Mariana und Ian Popov wollen jetzt doch in Deutschland bleiben. Ihr Weg fernab der Heimat ist allerdings nicht einfach.

In Moldawien hatten sie nur 15 Kilometer voneinander entfernt gewohnt, kennengelernt haben sie sich erst 1900 Kilometer von der Heimat entfernt in Gotha. Geheiratet haben Mariana und Ian Popov vor knapp einem Jahr im Gothaer Rathaus. Der 32-Jährige und seine 27-jährige Frau wollten in Deutschland eigentlich nur Geld verdienen, um sich in Moldawien eine Eigentumswohnung kaufen zu können. Mittlerweile hat sich der Plan geändert. Das Ziel bleibt eine eigene Wohnung, aber in Deutschland.

Die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sind in Deutschland einfach besser, so die Beiden. Dabei ist der Weg, den sie gehen, nicht der einfachste. Mariana studierte in ihrer Heimat Jura und arbeitet heute Teilzeit im Backshop bei Kaufland in Gotha. So bleibt ihr zumindest mehr Zeit, nebenher einen Deutschkurs zu absolvieren. Zuvor war sie zwei Jahre bei Zalando und verpasste durch den Schichtdienst die Hälfte des Sprachkurses.

Der Ökologe fährt jetzt Pakete aus

Ian studierte in Moldawien Ökologie, arbeitete in Deutschland erst bei Ikea und fährt seit zwei Jahren Pakete für Amazon aus. Ein Job, der ihn von Montag bis Samstag neun bis zehn Stunden täglich beschäftigt. Beide wünschen sich für die Zukunft eine andere Arbeit. Ob der Weg dahin über eine Ausbildung oder auch ein Studium führt, ist noch nicht entschieden.

Einmal im Jahr geht es in die alte Heimat. „Wir vermissen unsere Familien“, sagt Mariana. Auch ihre Freunde wohnen in Moldawien. In Gotha kennen sie auch einige Landsleute, sie helfen sich gegenseitig. Allerdings bleibt wenig Zeit, die sie mit ihnen verbringen können.

Wenn Ian und Mariana Freizeit haben, fahren sie in die Berge und genießen zum Beispiel bei Oberhof die Natur. Schloss Friedenstein, die Drei Gleichen und andere historische Plätze haben sie auch schon besucht. In Gotha fühlen sie sich wohl. „Es gibt alles und viele Möglichkeiten zum Leben“, sagt Ian.

Die Beiden wünschen sich bei der Integration in Deutschland gleiche Bedingungen. Sie müssen als Moldawier, die einen rumänischen Pass haben, für alles selbst aufkommen. Auch der Sprachkurs muss selbst bezahlt werden, während es für Flüchtlinge, die beispielsweise aus Syrien oder der Ukraine kommen, Unterstützung gibt. „Ein Jahr lang Unterstützung für den Sprachkurs für alle müsste reichen“, so Mariana. Denn Sprache ist Voraussetzung, eine gute Arbeit zu finden, so die junge Moldawierin.