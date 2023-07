Das Team der Auszubildenden der AOK Plus in Gotha mit den beiden Kundencenterleitern Kerstin Steins (3. von links) und Andy Dittmar (2. von rechts).

Junge Talente übernehmen in Gotha das Steuer

Gotha. In der Gothaer Filiale der AOK Plus übernehmen für eine Woche die Auszubildenden das Sagen.

Die Auszubildenden der AOK Plus übernehmen in der Zeit vom 14. bis 18. August die Gothaer Filiale. Ob Kundenberatung oder Dienstplan, die angehenden Kaufleute im Gesundheitswesen wollen sich in dieser Woche als Team beweisen.

Kurz vor Beginn ihres dritten Ausbildungsjahres beraten die jungen Talente eine Woche lang Kundinnen und Kunden in der Filiale in der Lutherstraße 8 zu den Leistungen der Gesundheitskasse. Das sechsköpfige Team hat Vanessa Sell zur Kundencenterleiterin gewählt und plant zwei Höhepunkte. Zum einem soll eine intensive Beratung zu den digitalen Angeboten der AOK Plus, wie der Online-Geschäftsstelle, der Bonus-App und der digitalen Gesundheitsassistentin „Navida“ erfolgen sowie ist ein Berufsstarter-Nachmittag für Schüler geplant.

Der Berufsstarter-Nachmittag am 16. August richtet sich an alle jungen Leute, die im Sommer des nächsten Jahres eine Ausbildung bei der Krankenkasse in Thüringen und Sachsen beginnen wollen. Das Team um Vanessa Sell will dazu Fragen mit Infos aus erster Hand beantworten.

Neben Kaufleuten im Gesundheitswesen bildet die AOK auch Berufsbilder im Bereich Informatik aus und bietet duale Studiengänge an. Der Nachmittag soll zwischen 12 und 14 Uhr stattfinden. Seit 2011 finden bereits sogenannte Azubiwochen in der Gothaer Filiale statt. Nach wie vor steht das Stammpersonal in der besagten Woche für die Kunden bereit.