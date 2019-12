Jungfernflug vom Skihang am Datenberg

Ausgerechnet die von der Sowjetunion herausgegebene Zeitschrift Sputnik brachte zwei Tabarzer auf die Idee, Drachenflieger zu werden. Als Georg Weiß, damals 26, und Hans Kraus, 21 Jahre alt, 1975 darin einen Beitrag über die Sportart lasen, die sich anschickte die Welt zu erobern, war klar: Das machen wir auch. Es gab jedoch ein grundsätzliches Problem: Woher den Flugdrachen nehmen? Zu kaufen gab es das Sportgerät nicht. Und Unterlagen, um es selbst zu bauen, ebenso wenig.

An so etwas sei man schließlich gewöhnt gewesen, sagt Kraus. „Ich habe mir über meinen Onkel aus München eine Drachenfliegerzeitschrift besorgt. Nur die erhoffte Bauanleitung für den Rogallo, das damals aktuelle Modell, war nicht dabei“, erinnert er sich. Dafür aber ein kompletter Hängegleiter auf der Titelseite abgebildet. Von dem nahmen Weiß und Kraus die Maße ab, rechneten um und hofften so, die Werte für ein dem Original so nahe wie möglich kommenden Flugdrachen zu haben.

Hans Kraus heute Foto: Klaus-Dieter Simmen

„Das war Punkt eins, jetzt galt es, das nötige Material aufzutreiben. Die Rohre bekamen wir aus dem Gummiwerk.“ Darauf wurden die Schläuche geheizt. Aus heutiger Sicht war die Qualität gar nicht für ein Fluggerät geeignet. Stoff musste ebenfalls besorgt werden. Beim damaligen volkseigenen Betrieb Greika in Greiz erstand das Duo dreifach gewebtes Material. Eine Näherin fertigte ihnen daraus die Plane.

Erster Testflug auf einem Erdhügel

Kraus erinnert sich, dass der Flugdrachen erstmals 1976 ausprobiert wurde. „Zunächst testeten wir auf einem der Erdhügel, die beim Bau der Umgehungsstraße aufgeschichtet wurden. Wir wollten wissen: Trägt das Fluggerät überhaupt? Und es trug!“

Jetzt also war der große Moment gekommen, wo die beiden in die Luft gehen wollten. „Voller Begeisterung transportierten wir den Drachen zum Skihang auf den Datenberg. Da Georg noch nicht wollte, habe ich das Experiment gewagt.“ Ein paar Schritte Anlauf und der Drachen hob ab.

„Ich weiß es nicht genau, doch ich denke, ich war so rund fünf Minuten in der Luft.“ In dieser kurzen Spanne segelte Kraus, über die Freilandleitung hinweg, in Richtung Willy-Liebetrau-Schanze. „Unser Sportlehrer Günter Degenhardt trainierte gerade Nachwuchsspringer, als ich direkt vor seiner Nase landete. Er schaute mich völlig entgeistert an und fragte: Wo kommst du denn her?“

Der erste Flug also war geglückt. Das machte Mut. Am Folgetag war das Duo erneut auf dem Datenberg. Doch diesmal war das Wetter nicht so günstig. „Ein Gewitter zog auf, es gab wechselnde Winde. Ich startete trotzdem.“ Doch diesmal glitt der Drachen nicht zu Tal, sondern ein Seitenwind drückte Kraus wieder in Richtung Startplatz. Doch den erreichte er nicht mehr, er stürzte mit seinem Fluggerät in den Hochwald.

„Das hat mich zwei Zähne gekostet“, sagte er, „ich bin mit dem Gesicht aufs Gestänge geknallt.“ Dank Helm gab es keine größeren Schäden beim Flieger. Das Fluggerät jedoch war völlig zerstört, nach nur zwei Flügen.

Rohre aus Leipzig und Stoff aus Greiz

Für den nächsten Drachen hatten Weiß und Kraus dann eine Bauanleitung, für das Modell Scirocco. Mittlerweile waren sie in Tabarz nicht mehr allein. Sportfreunde aus dem Wintersportverein interessierten sich ebenso fürs Fliegen. Die Brüder Peter und Jochen Wabersich und Peter „Pit“ Langenhan wollten ebenfalls hoch hinaus.

Hans Kraus damals: Konzentration vor dem Start. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Jetzt benutzten sie für den Drachenbau Alurohre. Pit Langenhan bestellte sie beim Fachhandel in Leipzig. Das funktionierte, weil er es über seinen Arbeitgeber, das Wohnungsbaukombinat machte, wo er als Ingenieur arbeitet. Die Rechnung dort fing er ab und nahm sie mit, um sie mit seinen Freunden privat zu begleichen. Stoff kam nach wie vor aus Greiz. Die beiden Thüringer Drachenflugpioniere bauten jetzt auch Hängegleiter für andere. „Ich denke fünf, sechs Stück haben wir für andere Flieger hergestellt“, blickt Kraus zurück.

Geflogen wird in dieser Zeit in Crawinkel, vor allem aber in der Rhön. Rossdorf ist immer wieder Ziel der Drachenflieger. „Wir sind dort bei der Ankunft zunächst ins Wirtshaus und haben unser Mittagessen bestellt, dann ging’s an den Start.“ In dieser Zeit entdeckten auch die Thüringer den Berg im tschechischen Rana für sich. Dort schaffte Kraus seinen schönsten Flug. Vierzig Minuten sei er da in der Luft gewesen, schwärmt er heute noch. Unvergesslich sei auch der Flug von der Leuchtenburg hinab ins Tal.

Nach seiner Armeezeit ist er nicht mehr geflogen. „Zu viele Unfälle haben mich vorsichtig gemacht.“ Die meisten Drachenflieger in der DDR waren Repressalien ausgesetzt, ihr Sport wurde verboten und die Flieger verfolgt. Was Claus Gerhard in seinem Buch „Der begrenzte Himmel“ eindrucksvoll beschreibt, ist den Tabarzern nie widerfahren. Keine Ermahnungen vom örtlichen Polizeivertreter, keine Besuche der Stasi.

Die jedoch hatte ihn trotzdem fest im Blick, wie seine umfängliche Akte beweist. Warum diese Gruppe unbehelligt ihrem Sport nachgehen konnte? Hans Kraus zuckt mit dem Schultern. Es ist ebenso seltsam wie unerklärlich.