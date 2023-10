Kabeldiebe und mehrere berauschte Fahrer: Die Polizeimeldungen für den Kreis Gotha

Zwischen Mechterstädt und Laucha überschlägt sich eine 75-Jährige mit ihrem Ford. In Gotha werden Stromkabel gestohlen. Und zwei Autofahrer sind deutlich alkoholisiert unterwegs.

Bei einem Verkehrsunfall hat sich eine 75-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen überschlagen. Die Frau befuhr laut Polizei die L1025 von Mechterstädt in Richtung Laucha mit ihrem Ford. Aus bisher unbekannter Ursache sei sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen.

Dabei verletzte sich die Fahrerin nach Angaben der Polizei leicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Betrunkener 32-Jähriger kollidiert mit Seat

Ein betrunkener Audi-Fahrer (32) ist am Dienstagabend von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Pkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann von Pferdingsleben in Richtung Seebergen gefahren. In einer leichten Rechtskurve sei er von der Straße abgekommen und stieß mit einem abgestellten Seat zusammen.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; ein Abschleppdienst wurde angefordert. Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher habe einen Wert von rund 2,1 Promille angezeigt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Radfahrer ist mit über zwei Promille unterwegs

Beamte haben am Montagabend einen betrunkenen Radfahrer in der Waldstraße in Ohrdruf gestoppt. Bei dem 51-Jährigen sei ein Alkoholwert von 2,04 Promille gemessen worden. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt sei untersagt worden.

Randalierer machen sich an Audi zu schaffen

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 22 Uhr einen abgemeldeten Audi am Erfurter Wall in Gotha beschädigt, teilte die Polizei mit. Die Täter haben die Außenspiegel abgetreten und die Windschutzscheibe eingeworfen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621 / 781124 bei der Polizei Gotha zu melden.

Positiver Drogentest bei Verkehrskontrolle

Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer ist am Mittwochmorgen in der Robert-Blum-Straße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin sowie Kokain.

Aufgrund dessen wurde seine Weiterfahrt untersagt, und er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Mehrere Meter Stromkabel auf Baustelle gestohlen

In der Zeit zwischen dem 29. September, 12.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Baustelle in der Friedrichstraße in Gotha. Dort trennten sie anschließend mehrere Meter Stromkabel von einem Verteilerkasten ab und stahlen sie. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelte, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 / 781124 entgegen.