Kalk für die Knochen

Fragen Sie Professor Schunk zu Kalzium

Kalzium wird gemeinhin auch als Kalk bezeichnet. Es befindet sich fast ausschließlich in den Knochen und Zähnen (98 Prozent) des Menschen, verleiht diesen Stabilität und Festigkeit. Das Kalzium ist maßgeblich an Stoffwechselvorgängen beteiligt, beispielsweise an der Blutgerinnung, der Erregbarkeit von Nerven und Muskeln sowie der Bildung verschiedener Hormone und Enzyme.

Der Mensch benötigt täglich etwa 6 mmol/l Kalzium. Die Angabe mmol/l meint die Konzentration in einem Liter Blut. Die Konzentration von Kalzium im Serum beträgt 8,6 bis 10,3 Milligramm je Deziliter, was 2,2 bis 2,6 mmol/l entspricht.

Im 24-Stunden-Urin sollte der Kalzium-Gehalt bei Frauen unter 7,5 mmol/l, bei Männern unter 6,2 mmol/l liegen. Lange Liegezeiten im Bett und harntreibende Medikamente können den Kalziumspiegel ebenso ansteigen lassen wie Sarkoidose, bösartige Tumore und Metastasen, eine Überfunktion von Schild- und Nebenschilddrüse sowie der Nebennierenrinde.

Vitamin-D- und A-Überdosierung und Harnsteinleiden, wie beispielsweise die Ablagerung von Kalziumoxalat-Steinen, erhöhen den Kalzium-Gehalt im Körper ebenfalls.

Alkoholmissbrauch, eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Verdauungsstörungen und eine kalziumarme Ernährung senken die Kalziumkonzentration im Blutserum.

Dieser erniedrigte Wert löst dann Müdigkeit, Muskelschwäche bisweilen aber auch Muskelkrämpfe aus. Diese treten nicht selten nach einer Schilddrüsenoperation auf. Ein Grund kann eine versehentliche Schädigung der Nebenschilddrüsen sein, die den Kalzium- und Phosphorhaushalt regulieren.

Eine Osteoporose infolge von Kalziummangel kommt hauptsächlich bei älteren Menschen vor. Zur Prävention trägt eine kalziumreiche Ernährung, vor allem durch Milch und Milchprodukte, sowie eine ausgewogene Zufuhr an Vitaminen bei.