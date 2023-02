Kampf gegen Lehrermangel: Oberbürgermeister sieht Gotha von Entwicklung der Landespolitik abgeschnitten

Gotha. Die Thüringer Lehrerausbildung ist in fünf Regionalstellen geplant, aber nicht in der Residenzstadt. Der Gothaer Oberbürgermeister erwartet eine Reaktion der Landesregierung.

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) kritisiert die vom Land geplanten Standorte der Regionalstellen für die Lehrerausbildung. „Es kommt, wie ich es in der letzten Stadtratssitzung vorausgesagt habe. Es hat den Anschein, als soll Gotha von der zentralen Entwicklung der Landespolitik abgeschnitten werden“, sagte er. Für ihn sei es unverständlich, dass Gotha durch einen Kabinettsbeschluss aus der Bildungslandschaft gestrichen werden solle.

Gotha habe in Deutschland die Schulbildung revolutioniert, hier sei das erste Abitur abgelegt sowie die Schullehrer- und Kindergartenausbildung begonnen worden. Kreuch erwartet eine Antwort der Landesregierung, wieso die Stadt mit den besten Bildungsvoraussetzungen wieder keine Berücksichtigung finden solle.

Die geplanten Regionalstellen für die Lehrerausbildung in Thüringen sollen nach Plänen der Landesregierung im Kampf gegen den Lehrermangel in Erfurt, Eisenach, Gera, Meiningen und Nordhausen angesiedelt werden. In den Regionalstellen sollen bis zu 1500 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ausgebildet werden. Mit dem Schuljahr 2023/2024 soll es losgehen. Bisher gibt es in Erfurt und Gera zwei Studienseminare.