Kandidaten im Gleisdreieck

Die Podiumsrunde findet in Waltershausen im Gleisdreieck statt. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Waltershausen. Eine Podiumsrunde zur Bundestagswahl ist am Mittwoch geplant.

Eine Podiumsrunde mit Direktkandidaten des Wahlkreises 192 Gotha – Ilmkreis, deren Parteien im Bundestag vertreten sind, findet am Mittwoch im Gleisdreieck Waltershausen statt. Sie soll Aufschluss geben, wofür die Kandidaten stehen, welche Positionen sie vertreten, was sie bewegen wollen. Dazu werden Tankred Schipanski (CDU), Marcus Bühl (AfD), Michael Müller (SPD), Stephan Ostermann (Grüne), Cornelia Wanderer (Linke) und Martin Mölders (FDP) im Podium erwartet. Die Gesprächsrunde wird von Maik Schulz (Oscar am Freitag) und Wieland Fischer (Leiter unserer Lokalredaktion) moderiert. Beginn ist 19 Uhr.

Zu der Podiumsrunde sollen die Kandidaten auch Fragen unserer Leserinnen und Leser beantworten. Mailen Sie uns, was Sie in Sachen Bundespolitik bewegt! Senden an: gotha@funkemedien.de. Oder kommen Sie selbst.

