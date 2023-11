In Hörselgau wird der Saisonstart des HC zu einer großen Geburtstagsparty für den Präsidenten. Volkmar Simon, flankiert von „Weinbergschnecken“ und einigen Elferratsmitgliedern, ist am 11.11. geboren und erhält zum 70. den goldenen Ehrenorden am Bande des Bundesverbands der Karnevalisten.