Karneval in Schwabhausen: Zur Zepterübergabe mit der Harley

Für die 66. Saison haben sich die Mitglieder des Vereins Schwabhäuser Carneval Club 1954 um Präsident Olaf Jungklaus und Vize Diana Hörenz etwas besonderes einfallen lassen, wohnen sie doch an der Bundesstraße 247 an einer auch sehr wichtigen Straße. „Die Umgehungsstraße nutzt nix an der Route 66“ lautet das Motto ihrer neuen Saison. Und um das zu verdeutlichen, legten sie im Bürgersaal zwei Straßen mit grauer Folie aus. Die eine, etwas breitere, symbolisierte die Route 66, die andere die B 247. Passend dazu fuhr auf der einen Steffen Vorreiter auf einer Harley Davidson vor, auf der anderen kam eine Original-Schwalbe aus DDR-Produktion angetuckert. Die Harley steuerte Steffen Vorreiter, Sozia war seine Bettina. Damit trug das imposante Krad das Prinzenpaar der nun vergangenen Saison. Mit viel Hallo übergaben die beiden das Zepter an Kathrin und Wolfgang Hellbach, ihre Nachfolger. Kathrin Hellbach sei, so sagt Diana Hörenz, die gute Seele des Dorfes. Sie betreue den Lehmbackofen im historischen Langhaus in der Gemeinde und habe auch beim Fasching oft geholfen, an der Theke, beim Kuchenverkauf. Der Verein sei sehr stolz darauf, dass sie als Prinzessin gewonnen werden konnte und nun mal den Karneval „von ganz oben“ erleben kann.

Die Auftaktveranstaltung im Bürgersaal prägte die Erinnerung an die zwanziger Jahre, in denen die Route 66 in den Vereinigten Staaten bekannt wurde. Der Charleston als Gruppentanz war deshalb der Beitrag des Damenballettes, der so gut ankam, dass das Publikum gleich drei Mal eine Zugabe verlangte. Zwei Zugaben lieferten die Damen, dann schritt Präsident Olaf Jungklaus ein und verwies auf die Veranstaltungen der Saison. Dann werden es sogar zwölf junge Frauen auf der Bühne sein, verriet das Ballett. Eintrittskarten wird es ab Mitte Januar im Landgasthof Schröter in Schwabhausen geben. Der Gasthof ist direkt am Bürgersaal an der Wechmarer Straße gelegen. Den ersten Büttenabend gibt es am 8. Februar.