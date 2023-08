Karnevalisten danken Feuerwehrleuten in Georgenthal

Georgenthal. Freibier und Bratwurst werden den Freiwilligen spendiert, die während der Unwetter in Georgenthal im Einsatz waren.

Die Unwetter zu Beginn der Woche trafen vor allem Georgenthal. Die Mitglieder der Feuerwehr dort leisteten schnelle Hilfe wo Bäume umgeknickt waren und der Platzregen Straßen überflutete und Keller vollaufen ließ. Auch eine Verletzte halfen sie nach einem Verkehrsunfall bergen. Dafür will sich der Georgenthaler Karneval Verein bei den Freiwilligen bedanken.

Der Verein hat sich dazu entschlossen, den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und den Mitarbeitenden der Bauhöfe der Landgemeinde Georgenthal zum Dank die Verpflegung beim Kurparkkonzert am Sonntag, 20. August, zu spendieren. Von 14.30 bis 16.30 Uhr spielt dort die Schmerbacher Blasmusik.

Da der Karnevalsverein die Versorgung des Kurkonzertes am Sonntag übernimmt, werden in diesem Rahmen Bratwurst und Freibier an die Retter ausgegeben. „Wir hoffen, dass wir damit etwas zurückgeben können für das, was geleistet wurde, und vielleicht auch, die Achtung für unsere Feuerwehren noch mehr zu festigen“, sagt der Vereinsvorsitzende Florian Storch. Der Eintritt zum Blasmusikkonzert im Georgenthaler Kurpark ist frei. Spenden seien willkommen, heißt es von den Organisatoren.