Kasse und Meldestelle barrierefrei

Mit dem Einzug der gesamten Verwaltung der neuen Gemeinde Georgenthal in die Tambacher Straße 2 in der Ortschaft Georgenthal wurde auch im Haus ein Schritt in Richtung Barrierefreiheit gegangen. Die Meldestelle und die Kasse liegen nun im Parterre und sind über Rampen barrierefrei zu erreichen. Bereits im Verlauf des Donnerstages, 12. März, gingen beide Stellen in Betrieb, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Möglich wurde der Umzug, da die Kreissparkasse Gotha auf Büroräume in Georgenthal verzichtete. Sparkassen-Automaten sind aber weiterhin dort vorhanden und in Funktion. Kasse und Meldestelle sind zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr, außerdem Dienstag von 14 bis 18 und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.