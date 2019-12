Katalysator für den Kulturstandort Gotha

Als man schon nicht mehr daran glaubte, geschah 2019 in Gotha ein modernes Wunder. Kurz vor Weihnachten tauchten fünf Gemälde, die vor fast genau 40 Jahren aus dem Schloss Friedenstein verschwunden waren, plötzlich wieder auf. Ein Millionenbetrag soll die Rückkehr der Bilder in die Residenzstadt ermöglichen.

Eine Leiter und ein vermutlich nicht gesichertes Fenster machten Schloss Friedenstein 1979 zum Tatort des spektakulärsten Kunstraubs der DDR. Den Diebstahl über Jahrzehnte nicht aufklärt haben zu können, legte sich wie ein Schatten über die Stadt. Doch 2019 zeigt sich Gotha selbstbewusst und ist nicht allein wegen verloren geglaubter Gemälde kulturell in aller Munde.

Den Anfang machte im April die Austellung zu Oskar Schlemmer. Mit rund 80 Werken des Bauhaus-Meisters verwandelte die Stiftung Schloss Friedenstein das Herzogliche Museum drei Monate lang in einen Hort der Moderne. Die Schau gipfelte darin, dass die Bauhaus-Kunst ins Freie getragen wurde, wo Schlemmers Zukunftsvisionen auf das 21. Jahrhundert trafen. Dabei handelte es sich um Arbeiten, die begleitend zur Ausstellung entstanden waren.

Im November brachte Marianne Brandt das Bauhaus nach Gotha – oder eher die Austellung im Kunstforum brachte die Bauhäuslerin zurück in das Bewusstsein der Gothaer.

Die gebürtige Chemnitzerin revolutionierte nach ihrer Zeit an der Weimarer Gestaltungsschule die Ruppelwerk GmbH in Gotha. Als Leiterin der Entwurfsabteilung tauschte sie Ornament-Designs auf Haushaltswaren gegen moderne Form- und Farbgebung und brachte so das Bauhaus in die Wohnzimmer des Landes.

Die Stadt Gotha kann in eine aussichtsreiche Zukunft blicken, in der sie für Touristen nicht nur der kurze Stopp zwischen Wartburg und Erfurt ist, sondern ein souveräner, vielseitiger Kulturstandort.