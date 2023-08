Kater braucht neues Revier

Gotha-Uelleben. Ein Kater sucht ein neues Zuhause. Die Mieze ist im Tierheim „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben untergebracht, da ihr Herrchen verstorben ist.

Eine gute Vermittlungsnachricht können wir unseren Lesern heute leider nicht berichten. Der vor einer Woche vorgestellte Dogo-Argentino-Rüde Hugo hat noch keine Interessenten gefunden. Seine Betreuerin, Tierheim-Mitarbeiterin Sabrina Jahnke hofft, dass Hugo noch seine Chance bekommt.

Ein stattlicher weiß-roter Kater soll heute die Herzen von Tierfreunden erobern. Sein Herrchen ist leider verstorben, weshalb der Schöne ins Tierheim „Arche Noah“ umziehen musste. Er wurde etwa im Mai 2018 geboren und ist kastriert. Bisher lebte er nur in reiner Wohnungshaltung mit einem Artgenossen zusammen. Der schöne Kater ist sehr anhänglich und menschenbezogen. Er könnte auch mit einer Zweitkatze leben, wenn die Chemie stimmt.

Miezer soll wieder in eine Wohnungshaltung ziehen, vielleicht mit gesichertem Balkon oder Garten. In ruhiger Lage könnte man ihn auch an Freigang gewöhnen. Er soll schnell Menschenfreunde finden, die ihm sein Katzenleben wieder in Ordnung bringen. Denn jeder Katzenfreund weiß, wie schlimm es für Stubentiger sein kann, wenn sie ihren gewohnten Alltag und die Bezugsperson verlieren.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Tel.: (03621) 755425.