Katz-und-Maus-Spiel beim Montagsspaziergang in Bad Tabarz und Waltershausen

In ein Katz-und-Maus-Spiel ist am Montagabend der sogenannte Montagsspaziergang im Kreis Gotha ausgeartet. Auf dem Spindlerplatz Bad Tabarzer warteten Polizisten und weitere Ordnungskräfte mit Landrat Onno-Eckert und Bürgermeister David Ortmann (beide SPD) auf einen Aufmarsch von Gegnern der Corona-Beschränkungen. Die versammelten sich derweil in Waltershausen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog