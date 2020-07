Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Katzenkinder brauchen schnelle Hilfe

Gute Nachrichten kommen am Anfang unserer heutigen Folge: Beide vor einer Woche vorgestellten Miezen konnten die Arche Noah schnell verlassen. Der traurige schwarz-weiße Kater, den sein Frauchen wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr versorgen konnte, hat ein neues Zuhause gefunden.

Der weiß-getigerte Fundkater wurde von seinen Besitzern erkannt und ist wieder daheim; was für ein Glück für sie.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleich drei Katzenkinder sollen heute ihre Chance bekommen. Zuerst geht es um ein kleines Katzenmädchen, das am 10. Juli in Westhausen gefunden und zur Arche Noah gebracht wurde. Das Miezchen hat eine Halsentzündung und musste tierärztlich betreut werden. Sie ist sehr zahm und hat mit Sicherheit bei Menschen gelebt, denkt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Für die junge Katze werden die Besitzer gesucht.

Außerdem präsentieren wir heute zwei getigerte Katzengeschwister, die zusammen vermittelt werden sollen. Die Katzenbabys wurden zu viert unter einem Busch in Bad Tabarz gefunden.

Der Finder beobachtete zunächst, ob die Katzenmutter zum Säugen kommt. Leider war dies nicht der Fall, so kamen die Winzlinge zum Tierschutz.

Die Kätzchen sind ungefähr sechseinhalb Wochen alt. Zwei von ihnen haben schon ein Zuhause gefunden, nun sollen auch die beiden Geschwister schnell in die Obhut liebevoller Hände. Die zuckersüßen Miezchen sind ganz zutraulich. Je eher sie menschlichen Kontakt haben, um so enger wird die Bindung. Längere Zeit sollten sie nur in einer Wohnung sein. Wenn die Umgebung es zulässt, können sie langsam an Freigang gewöhnt werden. Vielleicht sind sie ja sogar bei Menschen geboren, und man hat die große Kinderschar einfach ausgesetzt. Niemand weiß es.

Die zwei süßen Böffchen sind ein Mädchen und ein Junge. Zwei Kätzchen machen nicht mehr Arbeit als eines allein. Im Gegenteil: Sie haben sich immer zum Spielen und Toben. Die Lebensfreude wächst, wenn man seinen Alltag mit Samtpfötchen teilt.

Weitere Informationen gibt esim Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/755425.