Unsere Leser werden sich bestimmt freuen, wenn sie erfahren, dass der vor einer Woche vorgestellte kleine Mischlingsrüde Spyke ein neues Zuhause gefunden hat. Für ihn kommt seine Hundewelt wieder in Ordnung, das ist eine schöne Vermittlungsnachricht.

Die Viererbande sucht liebevolle Katzenfreunde. Foto: Jutta Ritter

Heute stehen lauter Katzenkinder im Fokus. Im Herbst geboren, würde ihnen ohne menschliche Hilfe ein schlimmer Winter bevorstehen. Aber es gibt immer wieder Menschen, denen das Schicksal solcher Geschöpfe am Herzen liegt. Sie kümmern sich um das Wohl der Miezchen.

Leider gibt es viele Menschen, die ihre Freigängerkatzen nicht kastrieren lassen. Es ist ihnen wahrscheinlich egal, dass viele Katzenkinder einen qualvollen Tod erleiden müssen.

Vier Katzenkinder suchen ein zu Hause

Die kleine Viererbande im Tierheim besteht aus drei grau getigerten Katerchen und einem schwarzen Kätzchen. Sie wurden in einem Schafstall in Herrenhof gefunden und zu ihrem Schutz zur Arche Noah gebracht. Die Geschwister sind Menschen gegenüber gar nicht scheu.

Sie suchen Katzenfreunde, die ihnen liebe Begleiter für ihr ganzes Katzenleben werden. In der Anfangszeit sollten sie in der Wohnung sein, denn da ist es für die Kleinen noch schön gemütlich. Später können sie auch an Freigang gewöhnt werden, denn die Mama war bestimmt keine Stubenkatze.

Wenn sie jeweils zu zweit bleiben könnten, wäre es sehr schön für sie, aber das ist keine Bedingung. Mit diesen kleinen Schlawinern kommt keine Winter-Langeweile auf.

Kätzchen aus Quarantäne befreien

Außerdem soll ein rot-weiß getigertes Katerchen erkannt werden. Das sehr menschenbezogene Kerlchen wurde in Tüttleben gefunden. Er hatte sich ein Pfötchen verletzt und humpelte. Das Katerchen wurde tierärztlich behandelt und kann schon wieder sehr gut mit dem Pfötchen spielen.

Sollten sich keine Besitzer melden, sucht er schnell liebe Menschen, die ihn aus der Quarantäne befreien. Denn im begrenzten Käfig gefällt es dem entdeckungsfreudigen Kätzchen überhaupt nicht.

Weitere Informationen unter Telefon: 03621/755425