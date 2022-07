Katzenmädchen aus Emleben wartet auf Besitzer

Gotha. Eine junge Mieze wurde in Emleben gefunden. Wer erkennt das getigerte Tier?

Eine erfreuliche Vermittlungsnachricht können wir heute unseren Lesern berichten: Der Labrador-Mischling Jaizy, vorgestellt in der vorigen Woche, hat Interessenten gefunden, die sich gerade mit ihm anfreunden. Das ist ein Hauptgewinn für den Senior.

Heute stellen wir ein gefundenes Katzenmädchen vor, das im Tierheim „Arche Noah“ auf ein bis zwei Jahre geschätzt wird. Die Mieze wurde in Emleben gefunden und ist sehr menschenbezogen und zutraulich. Sie hatte ein Halsband um und ist gechipt, aber leider haben die Besitzer den Chip nicht in einem Tierregister angemeldet. Deshalb kann man die Herkunft nicht erkennen. Das schöne junge Katzenmädchen soll von seinen Besitzern erkannt werden. Vielleicht können auch Menschen, die etwas zur Herkunft wissen, sich in der „Arche Noah“ melden.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425