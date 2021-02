Kein Busverkehr und keine Müllabfuhr im Kreis Gotha

Die Thüringerwald- und Straßenbahn hatte nicht nur in der Waltershäuser Straße mit der Ansteigung zu kämpfen. Auch in der Inselsbergstraße hatte sich ein Stück Bitumen und damit Gleis gehoben.

Der massive Schneefall vom Wochenende, der sich in der Nacht zum Montag fortgesetzt hat, sorgt weiter für Behinderungen und Einschränkungen. So fuhren am Montag keine Busse der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises. Sofern die Straßen und Haltestellen geräumt sind, sollen die Busse ab Dienstag wieder im Einsatz sein. Auch die Süd-Thüringen-Bahn kam am Montag zwischen Fröttstädt und Friedrichroda nicht.