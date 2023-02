Kein Ende der Vollsperrung in Neudietendorf absehbar

Neudietendorf. Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt Neudietendorf verzögern sich weiter. Bauberatung am Dienstag soll neue Erkenntnisse bringen.

Dass die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Neudietendorf bis Ende April aufgehoben wird, ist schon fast nicht mehr realistisch. Das sagte der Bürgermeister der Landgemeinde zur Gemeinderatssitzung Donnerstagabend.

„Wichtig ist jetzt, dass zügig gearbeitet wird“, so Christian Jacob (CDU) weiter. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass jetzt angeblich Bordsteine aus China noch nicht da seien, wie es die Baufirma schriftlich mitgeteilt habe. „Die Baufirmen versuchen, nach hinten Luft zu bekommen. Die Luft werden wir ihnen aber nicht lassen“, so Jacob. Dienstag steht die nächste Bauberatung an, von der sich der Jacob neue Erkenntnisse erhofft.

Die Vollsperrung sollte nach knapp fünf Monaten ursprünglich Mitte Dezember des Vorjahres aufgehoben werden. Ende Oktober hieß es, dass sich die Bauarbeiten in diesem Abschnitt voraussichtlich bis zum Frühjahr hinziehen sollen. Mehrarbeiten durch unbekannte Leitungsverläufe und Lieferprobleme von Baumaterial nannte Christian Wiesenburg vom Landesamt für Bau und Verkehr als Gründe. Er vertritt einen der sechs Auftraggeber, zu denen neben der Gemeinde auch Gas- und Stromversorger sowie der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha gehören.