Kein Konzert in der Marienglashöhle Friedrichroda

Das Konzert mit den Gregorian Voices am 10. Dezember in der Marienglashöhle Friedrichroda wurde abgesagt.

Friedrichroda. Nachholtermin am 23. Januar 2023 angekündigt.

Das Konzert der Gregorian Voices am 10. Dezember in der Marienglashöhle fällt wegen der angespannten Corona-Situation aus, teilt das Kur- und Tourismusamt Friedrichroda mit. Bereits gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit für das Nachholkonzert am 23. Januar 2023. Es könne aber auch über info@friedrichroda.de ein Rückgabeformular angefordert werden, das mit den Karten an die Tourist-Information zu senden ist. Das Geld werde überwiesen.