Kein Wechmarer Weihnachtsmarkt

Das Landhaus Studnitz in Wechmar gehört dem Heimatverein.

Wie Veranstalter überall im Lande hat sich auch der Wechmarer Heimatverein von seiner Idee verabschiedet, seinen traditionellen Weihnachtsmarkt auszurichten, der am 27./28. November im Landhaus Studnitz stattfinden sollte. Das teilt Eva Kowalewski im Auftrag des Vereins mit.

Der Verein habe dieses Jahr hart zu kämpfen. Die Einnahmen zur Bewirtschaftung des Landhauses Studnitz seien völlig weggebrochen. Es habe wesentlich weniger Hochzeiten im Sonderstandesamt, keine Konzerte im Rokokosaal, keine Ausstellungen und auch kein Sommertheater gegeben. Zudem sei die Heizung defekt und müsse durch eine neue ersetzt werden.

Dankbar sei der Verein über eine Förderung von der Kreissparkasse in Höhe von 2500 Euro aus dem PS-Lossparen. So konnte der Verein den Auftrag zum Neubau der Heizung für 7000 Euro auslösen und bringe selbst 4500 Euro aus eigenen Mitteln auf. Seit 1997 ist der Heimatverein Eigentümer des denkmalgeschützten Landhauses Studnitz, dessen ersten Bauabschnitt er im Jahr 1999 eröffnen konnte. Seit dieser Zeit hat der Verein jährlich rund 10.000 Euro, insgesamt 220.000 Euro in die Unterhaltung des Hauses investiert – ohne Förderung aus öffentlicher Hand für Heizung, Strom und Unterhaltung.