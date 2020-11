In diesem Jahr wird es keinen „Winterzauber im Schloss“ geben. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in Rudolstadt hat am Donnerstag die zweite Auflage des Weihnachtsmarktes im Schloss Friedenstein in Gotha abgesagt.

Hintergrund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. Bis zuletzt habe man über eine abgespeckte Variante des Winterzaubers mit dem Veranstalter, dem Erfurter Marktkonzept Thüringen, nachgedacht, doch letztlich sich dafür entschieden, den Weihnachtsmarkt im Innenhof des Schloss Friedenstein abzusagen. Das weihnachtliche Marktgeschehen mit Eisbahn sollte unrsprünglich am 27. November eröffnet werden und bis zum 6. Januar 2021 dauern. Trotz der Enttäuschung richten die thüringer Schlösserstiftung und der Veranstalter den Blick nach vorn. Im kommenden Jahr 2021 soll der Winterzauber im Schloss Friedenstein mit Verkaufsständen und der Eisbahn die Besucher wieder anlocken. Der „Winterzauber im Schloss Friedenstein", der am 27. November eröffnet werden sollte, wurde abgesagt.