Keine Corona-Neuinfizierten im Kreis Gotha

Gotha 20 Personen sind im Landkreis Gotha aktuell an Corona erkrankt. Wie das Robert-Koch-Institut vermeldete, sank die Inzidenz auf 3,7.

Aufatmen im Landkreis Gotha: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit mehr als einer Woche unter der 10er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete mit Stand vom 3. Juli nunmehr einen Wert von 3,7. Damit sank die Inzidenz gegenüber dem Vortag wieder um 0,8 Punkte.

Neuinfizierte Personen an Corona wurden nicht gemeldet, sodass die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen seit Pandemie-Ausbruch unverändert bei 9217 liegt. Davon sind zum heutigen Tag 20 Menschen an Covid-19 erkrankt. Vier Personen von ihnen müssen aufgrund ihrer Erkrankung stationär in Krankenhäusern behandelt werden.

Erfreulich ist die Zahl der Genesenen. Sie wird vom RKI mit 8947 Personen seit Beginn der Corona-Pandemie angegeben. Auch diese Zahl hat sich gegenüber dem Vortag nicht verändert. Verstorben an oder im Zusammenhang mit Corona sind bislang 250 Personen.