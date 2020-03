Keine Ersatzforderungen an die Gemeinde

Bernd Kühl ist in einem Dorf im Norden der Republik aufgewachsen. Und er hat früh gelernt: Ohne die Feuerwehr läuft hier gar nix. Als der Mann bei Velux, mit offiziellen Namen JTJ Sonneborn Industrie GmbH, hier Geschäftsführer wurde, bestätigte sich diese Erfahrung. Wohl auch, weil die Wehr rasend schnell zur Stelle ist, wenn im Unternehmen ein auch noch so kleiner Brand auflodert. Das liegt einerseits daran, dass das neue Feuerwehrgerätehaus nahe am Werksgelände steht und gleich 13 Kameraden bei Velux beschäftigt sind.

Und diese müssen sich keinerlei Gedanken machen, wenn sie zum Ernstfall gerufen werden. Weg vom Arbeitsplatz und rein in die Einsatzuniform. Das ist nicht überall so. Es gibt nicht wenige Arbeitgeber, die es gar nicht gern sehen, wenn ihre Mitarbeiter sich bei der Feuerwehr engagieren und während der Arbeitszeit alarmiert werden.

Geschieht das trotzdem, schicken sie dann eine Lohnersatzforderung an die Kommune. Eine solche braucht Sonneborns Bürgermeister Jürgen Fleischhauer (parteilos) von JTJ nicht zu befürchten. Eher kann er mit einer finanziellen Zuwendung vom Unternehmen rechnen. Wie gesagt, Bernd Kühl weiß, was eine funktionierende Feuerwehr wert ist. Das wurde ihm bei der Jahreshauptversammlung der Wehr Sonneborn/Eberstädt am Samstag auch ganz offiziell bestätigt. Als Geschäftsführer von Velux bekam Kühl die von Thüringer Feuerwehrverband initiierte Ehrung „Partner der Feuerwehr“ überreicht, bestehend aus Titel und Förderschild.

Für Ortsbrandmeister Kevin Ulbrich ein längst überfälliger Schritt. Auf der Jahreshauptversammlung zog er eine eindrucksvolle Bilanz fürs 2019. Mit 15 Einsätzen verlief es etwas ruhiger als im Jahr zuvor, doch bewiesen die Frauen und Männer der Einsatzabteilung einmal mehr, dass auf sie Verlass ist. Immerhin kamen sie gemeinsam auf eine Einsatzzeit von über 52 Stunden. Zur Stelle waren sie bei Verkehrsunfällen, bei der Beseitigung von Ölspuren, bei einem Papiercontainerbrand und einem Flächenbrand im Sonneborner Rieth. Und natürlich auch, wenn bei JTJ Alarm ausgelöst wurde. Ulbrich machte deutlich, dass in diesem Jahr die Aufgaben nicht kleiner werden. Ein Seniorenheim entsteht, ebenso ein neues Wohnviertel, die Raiffeisenbank will im Ort bauen und der ehemalige Edeka-Markt wird umgewandelt in ein Café.

Ohne Feuerwehr läuft im Dorf gar nichts

Das alles bewältigen die Feuerwehrleute im Ehrenamt, das sehr viel Amt mit sich bringt und oftmals wenig Ehre, wie Landrat Onno Eckert in seinem Grußwort betonte. Um so eindrucksvoller, dass die 32 Mitglieder der Einsatzabteilung, darunter 14 aus Eberstädt, im zurückliegenden Jahr 2415 Stunden aufwandten, um ihr Wissen zu erweitern, die Technik zu pflegen und sich anderweitig in der Gemeinde engagierten. Wenig Sorgen müssen sich die beiden Wehren um den Nachwuchs machen.

Auch wenn Eberstädt keine eigene Jugendfeuerwehr unterhält, die Kinder aus dem Dorf, so dessen Ortsbrandmeister Ivo Krieg, sind in Sonneborn bestens aufgehoben und werden optimal auf ihren späteren Dienst in der Einsatzabteilung vorbereitet. Das bestätigte René Grünbaum, stellvertretender Jugendwart, in seinem Rechenschaftsbericht. Aktuell sind 20 Kinder in der Jugendfeuerwehr Sonneborn organisiert, darunter vier Mädchen. Zu den Höhepunkten 2019 gehörten eine Nachtwanderung mit vorangegangener Alarmierung und eine Schauvorführung zum Velux-Sommerfest. Hier zeigten die Mädchen und Jungen was sie beim Löschen eines Brandes bereits gelernt haben. Bürgermeister Fleischhauer betonte, dass die Feuerwehr eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, die im Ehrenamt abgedeckt wird.

Doch die Frauen und Männer stehen nicht nur im Ernstfall bereit, sondern sind in der dörflichen Gemeinschaft ein wichtiger Partner. Wie der Velux-Geschäftsführer schon sagte: Ohne Feuerwehr läuft im Dorf gar nichts.