Auf eine gemeinsame Feier in der Adventszeit müssen die Seniorinnen und Senioren in Eschenbergen auch dieses Jahr verzichten.

Keine Weihnachtsfeier für Senioren in Eschenbergen

Eschenbergen. Das Zusammensein fällt wie schon 2020 wegen der Corona-Pandemie aus.

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Gotha muss auch in diesem Jahr wieder – wie schon 2020 – die Seniorenweihnachtsfeier in Eschenbergen abgesagt werden. „Das tun wir schweren Herzens, aber die Gesundheit unserer Seniorinnen und Senioren darf nicht gefährdet werden“, sagt Ines Laufer, die Bürgermeisterin. „Ich bin dankbar, dass wir am 10. August das Sommerfest beim Schützenverein mit ihnen feiern konnten.“