Kennmarken für Fischereiaufseher im Kreis Gotha ungültig

Die Kennmarken zum Ausweis der Fischereiaufseher im Kreis Gotha wurden für ungültig erklärt. Grund dafür ist das Inkrafttreten der Ausführungsverordnung zum Thüringer Fischereigesetz vom 25. September 2020, teilte die Pressestelle des Landratsamtes mit. Die Fischereiaufseher erhalten von der Unteren Fischereibehörde der Kreisverwaltung neue Ausweise.

Bis es soweit ist, behalten die alten Ausweise ihre Gültigkeit bis zum Ablaufdatum. Bei der Ausstellung neuer Ausweise entfällt die Ausgabe von Kennmarken, da diese nicht mehr Bestandteil der Verordnung sind. Diese müssen wieder abgegeben werden unter Angabe des Namens per Post oder per Einwurf in den Briefkasten am Landratsamt Gotha, Untere Fischereibehörde in der 18.-März-Straße 50 in 99867 Gotha.