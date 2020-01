Gotha. Die Sammlung der Lotte-Reimers-Stiftung in Gotha können Besucher am Sonntag in Führungen erleben

Keramische Begegnungen in Gotha

Bei zwei Kurzführungen durch die Museen und einer Themenführung zur Sonderausstellung „Keramische Horizonte – Die Sammlung der Lotte-Reimers-Stiftung in Gotha“ können Besucher am Sonntag die Vielseitigkeit des Barocken Universums Gotha erleben. Um 11 Uhr steht ihnen im Schlossmuseum das barocke Erbe der Herzöge offen, um 13 Uhr die Weltkunst im Herzoglichen Museum.

Um 14 Uhr nimmt Ausstellungskuratorin Ute Däberitz alle Interessierten mit auf eine spannende Entdeckungsreise zur modernen Keramikkunst inmitten der altehrwürdigen Sammlungen des Herzoglichen Museums. Die Kosten für die Führung sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Christiane Haases „Objekt (Eifersucht)“ im Oberlichtsaal der Gemäldegalerie Altdeutscher Meister„Keramische Horizonte“ im Herzoglichen Museum. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Christoph Streckhardt

Japanische „Lover“, die mit dem mittelalterlichen „Gothaer Liebespaar“ liebäugeln? Ein wie beseeltes Objekt in Rosarot, das als „Eifersucht“ Cranachs Paris bei dessen göttlicher Damenwahl zu warnen scheint? Im Herzoglichen Museum scheinen derzeit Gespräche zwischen Kunstwerken stattzufinden, so sehr regt die Sonderausstellung „Keramische Horizonte – Die Sammlung der Lotte Reimers Stiftung in Gotha“ die Fantasie des Betrachters an.

Zum „Reden“ gebracht hat die keramischen Kunstwerke Kuratorin Ute Däberitz. Am Sonntag führt sie Interessierte ab 14 Uhr zu jenen Orten im Museum, in denen das Geflüster der schönen Dinge besonders lockt. Denn die moderne Kunst findet sich nicht nur in der den Wechselausstellungen vorbehaltenen Säulenhalle, sondern – unter Einbeziehung der historischen Gothaer Kunstsammlungen – im gesamten Haus.

Sonntag, 12. Januar 11 Uhr (Kurzführung Schloss Friedenstein), 13 Uhr (Kurzführung Herzogliches Museum), 14 Uhr (Themenführung „Keramische Horizonte“), Schloss Friedenstein Gotha und Herzogliches Museum