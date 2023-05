Kettensägenkunst in Gotha: Vom Hähnchen bis zum Pferdekopf

Gotha. Beim Wettstreit „Meister der Kettensägenkunst“ in Gotha entstehen elf Skulpturen aus Holz zum Thema Bauernhof

Holz, Benzin und jede Menge Lärm: Beim Wettstreit der Motorkettensägen-Künstler am vergangenen Wochenende in Gotha sind Liebhaberinnen und Liebhaber dieser Handwerkskunst auf ihre Kosten gekommen. In der Gleichenstraße in Gotha-Siebleben waren elf Künstlerinnen und Künstler auf dem Gelände des Veranstalters Rüdiger Noldin angetreten, um das diesjährige Motto „Bauernhof“ in Form von Holzskulpturen umzusetzen. Neben einem Pferd an der Tränke entstanden in mühevoller Detailarbeit außerdem ein überlebensgroßer Wachhund, eine Sitzbank mit Dekor und auch ein Hahn. Letzteren fertigte die Künstlerin Tabea Schneider (Foto) aus Apfelstädt an, die zudem auch Schnitzangebote für Kinder und Jugendliche bereithielt.