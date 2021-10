Kind verletzt sich bei Unfall - Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer eskaliert

Molschleben / Neudietendorf / Ohrdruf. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Mädchen bei Unfall mit Auto verletzt

Am Mittwoch kam es gegen 15.15 Uhr in der Gothaer Straße in Molschleben zu einem Unfll. Der Fahrer eines Skoda war mit seinem Fahrzeug in Richtung Friemar unterwegs, als laut Polizei eine 9-Jährige plötzlich die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision, wobei sich das Mädchen verletzte. Sie kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand leichter Schaden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer eskaliert

Mittwochmittag eskalierte eine Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer in Neudietendorf. Nach den Angaben des 55 Jahre alten PKW-Fahrers fuhr vor seinem Fahrzeug ein Radfahrer längere Zeit in der Straßenmitte, sodass er nicht vorbeifahren konnte. Er hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Radfahrer ließ sich davon aber nicht beirren. Als der Autofahrer überholt hatte, stoppte er den Fahrradfahrer, um ihn zur Rede zu stellen. Es kam zum Streit zwischen beiden und nun ermittelt die Polizei wegen Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr und versuchter Körperverletzung. Die Identität des Beteiligten auf dem Fahrrad ist unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich der Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0232793/2021) zu melden.

Einbruch in Autohandel

Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 5. Oktober, gegen 18.30 Uhr, und dem 6. Oktober, gegen 12.15 Uhr gewaltsam Zugang zum Gelände eines Autohandels in Ohrdruf sowie dem Bürogebäude auf dem Grundstück. Die Täter durchsuchten den Innenraum und entwendeten zwei Digitalkameras im Wert von ca. 600 Euro. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0232928/2021) entgegen.

