Kinder sammeln für Kinder in Gotha

Sternsinger waren am Dienstag in der Innenstadt von Gotha unterwegs. Traditionell schlüpfen in die Rollen von Caspar, Melchior und Balthasar die Kinder aus dem christlichen Kinderhaus Teeschlösschen. So waren am Vormittag drei Gruppen von neun bis zehn Kindern unterwegs, um Spenden zu sammeln für das diesjährige bundesweite Sternsinger-Projekt „Frieden! Im Libanon und weltweit“.

„Eigentlich sind wir immer am 6. Januar – Heilige Drei Könige – unterwegs“, erzählt Erzieherin Jeanette Baumbach. Doch seien an diesem Tag die meisten Kinder und auch Erzieher erst aus den Ferien zurückgekehrt, so dass keine Zeit blieb das Programm einzustudieren. „Wir mussten ganz schnell die Lieder lernen“, so Jeanette Baumbach. In die Figuren der Heiligen Könige schlüpften die Vorschulkinder Joshua (Caspar), Josef als Melchior und Jonas als Balthasar. Den selbstgebastelten Stern trug Klara. Begleitet wurden die Vier von den Kindern Mona, Simon, Emely, Elisabeth und Henry. Zunächst trafen sich alle Gruppen zu einer Andacht zum Drei-Königssingen in der Margarethenkirche. Danach schwärmten die Kinder in verschiedene Richtungen aus. Überall, wo die Sternsinger auftauchten, wurden sie freudig begrüßt und ließen die Sammelbüchse für den guten Zweck herumgehen. Die klapperte schon beträchtlich, als sie am Landratsamt ankamen. Viele Mitarbeiter der Kreisverwaltung standen bereits in den Gängen und warteten auf die Ankunft der Sternsinger. Angeführt von Klara zogen die kleinen Drei Heiligen Könige ein. Vor der Tür von Landrat Onno Eckert (SPD) blieben die Kinder stehen und verkündeten ihren Segen für das Haus. Der Kreischef stopfte bereitwillig Münzen und Scheine in die Spendenbüchse, die ihm Mona entgegen hielt. Natürlich erklärten die Sternsinger für wen sie sammeln und warum. So steht im Mittelpunkt der Aktion das Thema Frieden am Beispiel des Libanon. „Wir sind seit 25 Jahren bei der Sternsinger-Aktion mit dabei“, erklärt Katrin Wenzel vom Kinderhaus Teeschlösschen und Jeanette Baumbach ergänzt: „Die Spenden, die wir hier sammeln, gehen auch dorthin, wo sie benötigt werden.“ Die Spendenfreudigkeit unter der Bevölkerung habe nicht nachgelassen, doch gebe es auch Unterschiede.