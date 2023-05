Zum Wiesengeflüster wird am 10. Juni beim Kinderfest in Schnepfenthal eingeladen. (Symbolbild)

Kindergarten in Schnepfenthal lädt zum Wiesengeflüster ein

Schnepfenthal. Zwei Kindergärten laden zum diesjährigen Kinderfest am 10. Juni ein.

Die Kindergärten Schnepfenthal und Ibenhain laden zum diesjährigen Kinderfest ein. Es findet am 10. Juni ab 14 Uhr rund um den Kindergarten in Schnepfenthal auf einer großen Wiese statt, kündigt die Stadtverwaltung Waltershausen an.

Die Kinder könnten sich auf unterschiedliche Spiel- und Bastelstände freuen. Wer gern auch eine kleine Biene oder ein Schmetterling sein möchte, kann sich an Schminkständen verwandeln lassen. Die Kinder der beiden Kindergärten führen ein musikalisches Programm auf.

Es sind alle Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte und Interessierte eingeladen, beim Wiesengeflüster dabei zu sein. Für das leibliche Wohl werde mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Eis gesorgt.