Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen Einbruch in Herrendorf, informierte die Polizei und konnte so einen größeren Diebstahl verhindern. (Symbolbild)

Kindergarten-Einbrecher in Herrenhof auf frischer Tat ertappt

Herrenhof. Ein 39-Jähriger brach in Herrenhof in einen Kindergarten ein. Ein Zeuge rief die Polizei. Die konnte den Einbrecher direkt festnehmen.

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderten am Sonntagnachmittag einen größeren Diebstahl in Herrenhof im Landkreis Gotha. So konnte die Polizei den 39-jährigen Einbrecher auf frischer Tat erwischen und festnehmen.

Der Täter verschaffte sich laut Polizei gewaltsam Zugang zum Kindergarten in der Hauptstraße. Im Innenraum angekommen, öffnete er mehrere Türen. Er wollte hochwertige Technik entwenden.

Ein Zeuge sah den Einbruch und informierte die Polizei. Den Täter droht nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Der Sachschaden im Kindergarten liegt zwischen 5000 Euro und 10.000 Euro.

