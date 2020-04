Tambach-Dietharz. Der Tag der offenen Tür am 4. Juli im Kinderhospiz ist abgesagt. Spendenaufkommen geht zurück

Kinderhospiz arbeitet unter Auflagen weiter

Das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz arbeitet in Absprache mit den Behörden und unter speziellen Kriterien weiter. Mitarbeiter tragen Mundschutz, das soziale Leben im Haus in eingeschränkt. Es gab Absagen von Familien, die zur Zeit nicht reisen wollen wie auch Absagen vom Hospiz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Auch die beiden neuen Häuser, ein Bestandsgebäude und ein Neubau, werden weiter gebaut. Dort entstehen vier neue Elternzimmer, Sport- und Therapieräume, Lager für Betten und therapeutisches Material und ein Zimmer für den Kinderarzt, der für das Hospiz zur Verfügung steht. In den nächsten Wochen beginnt der Innenausbau.

Die offizielle Einweihung wird jedoch ins nächste Jahr verschoben, auch wenn das Haus dann schon in Betrieb ist, berichtet Pressesprecher Stephan Masch. Der Tag der offenen Tür, vorgesehen für den 4. Juli, ist abgesagt.

Zwar sind die Bauten finanziert, aber insgesamt beklagt der Trägerverein einen massiven Einnahme-Rückgang. Hauptproblem ist Einbruch bei den Spenden. Das Haus benötigt jährlich 1,5 Millionen Euro Spenden für den laufenden Betrieb.

Es ist laut Masch das am meisten spendenbasierte Sozialprojekt in Mitteldeutschland. Spendenbeträge sinken, weil viele nicht wissen, wie es in der Krise ökonomisch für sie weiter geht, vermutet Masch. 48 Tour-Termine mit Roland Kaiser werden fehlen. Spendenläufe fallen aus. Der persönliche Dank ist nicht mehr möglich. Der Trägerverein wird Hilfen beantragen.