Im vergangenen Jahr fand zum Schlösserkindertag ein Improvisationsmärchen im Festsaal von Schloss Friedenstein in Gotha statt.

Gotha. Führungen, Karussell und Familienkonzert gehören am 20. September zum Angebot

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Schatzkammer Thüringen einen Schlössertag für Kinder. Auch das Schloss Friedenstein in Gotha stellt sich am Sonntag, 20. September, in den Mittelpunkt der kleinen Gäste.