Kinoerlebnis im Kurpark Bad Tabarz

Der Kurpark Winkelhof in Bad Tabarz verwandelt sich wieder in einen Kinosaal im Freien.

Bad Tabarz. Der Kinosommer in Bad Tabarz nimmt am 11. August wieder Fahrt auf. Im Kurpark Winkelhof werden in der Ferienzeit wieder Kinofilme präsentiert.

Seit mehreren Jahren findet im Kurpark Winkelhof in Bad Tabarz immer zur Ferienzeit der Kinosommer im Kurpark statt. Mit diesem Angebot will der Bad Tabarzer Förderverein nicht nur die Attraktivität des Kurstädtchens erhöhen, sondern auch für Abwechslung in der Sommerzeit sorgen. Am 11. August können sich Jung und Alt auf den Spielfilm „Rettet den Zoo“ freuen. Beginn ist um 21.30 Uhr.