Die Kirche Sankt Crucis in Wölfis.

Kirchenfest in Wölfis

Wölfis. Blasorchester und Gemischter Chor Wölfis spielen und singen

In Wölfis wird am Sonntag, 27. August, Kirchenfest gefeiert. Alle Wölfiser und Gäste sind eingeladen mitzufeiern. Los geht es 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Crucis-Kirche. Im Kirchhof, Pfarrgarten und Pfarrhaus werde das fröhlich Fest für Jung und Alt fortgesetzt. Kinder- und Jugendblasorchester, Blasorchester Wölfis und Gemischter Chor Wölfis werden auftreten.