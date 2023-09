Kirchengemeinde öffnet Laden am Gothaer Hauptmarkt

Gotha. Einen Monat lang betreibt die Kirchengemeinde Gotha den Pop-up-Store auf dem Unteren Hauptmarkt. Zielgruppe sind Menschen, die den Weg in die Kirche scheuen.

Die „AnsprechBAR“ öffnet ab Mittwoch, 6. September, 13 Uhr, im Pop-up-Store Gotha am Unteren Hauptmarkt. Die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis Gotha betreiben einen Monat lang den Laden, um das, was rund um die Themen Glaube, Liebe und Hoffnung bewegt, mit Menschen zu teilen.

Wie es in einer Mitteilung heißt, sind vor allem die, die den Weg in eine Kirche oder eine Kirchengemeinde scheuen, eingeladen. „Es ist ein Ort für Gespräche bei Kaffee oder Tee, für Kreatives, für Nachdenkliches rund um Glauben und Kirche. Die Mitarbeitenden nehmen sich Zeit zum Zuhören und für Gespräche“, so Pfarrer Christian Müller, der das Projekt leitet.

Montag bis Freitag 10-18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr, Sonntag 14-18 Uhr