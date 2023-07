Kirill Petrenko in Gotha

Gotha. Wieland Fischer über legendäre Zusammenspiele

Kirill Petrenko und Gotha – war da nicht was?! Richtig. Der jetzige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker hatte 2001 als damaliger Generalmusikdirektor am Meininger Theater mit Unterstützung der Thüringen Philharmonie, als sie noch den Zusatz Gotha-Suhl im Namen trug, die denkwürdige wie fulminante Inszenierung von Wagners „Ring des Nibelungen“ auf die Bühne gebracht. Bildhauer Alfred Hrdlicka sorgt für die Kulisse, Intendantin Christine Mielitz führte Regie. Geschichte.

Für Petrenko bedeutete der „Ring“ Sprung nach oben. Seit 2019 ist er Chef der Berliner Philharmoniker. Mit ihnen gibt es nun ein Wiedersehen in Gotha – im Kino. Am Freitag, 25. August, 18.30 Uhr wird die Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker mit ihrem Chef Petrenko live in über 100 Kinos übertragen, das Cineplex Gotha gehört dazu. Immerhin.

Vielleicht ist Petrenko irgendwann einmal live als Gastdirigent am Pult in Gotha zu erleben, trotz aller inzwischen errungenen Meriten. Ein Vorgeschmack wäre die Vorführung auf Leinwand allemal, hörenswert sicherlich.