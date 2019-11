Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirmes beginnt mit Kabarett

Am heutigen Mittwoch wird in Witterda die Kirmes eingeläutet. Im Kulturzentrum werden bei einem Kabarettabend mit Hendrik P. ab 20 Uhr die Lachmuskeln strapaziert. Am Donnerstag zieht die Kirmesgesellschaft vor das Dorf – nach Friedrichsdorf, um dort ab 20 Uhr Ständchen zu singen. Höhepunkt am Freitag ist 15.30 Uhr das Stellen der Tannen, 21 Uhr wird zur Disco eingeladen.

Am Samstag werden ab 9 Uhr dann in Witterda Ständchen gesungen. Am Abend folgt der Kirmestanz, bei dem die Band Passat für Musik sorgen wird. Traditionell geht es am Sonntag am Vormittag zum Kirchweihgottesdienst – danach gibt es ab 11.30 Uhr einen Frühschoppen zum Ausklang.