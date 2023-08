Kirmeszeit in Kleinfahner

Kleinfahner. In Kleinfahner wird vom 1. bis 3. September Kirmes gefeiert. Dazu gibt es Musik, Tanz und Kinderprogramm.

Die Kirmeszeit ist angebrochen, so auch in der Gemeinde Kleinfahner. Am Freitag, 1. September, werden um 18.30 Uhr vor dem Bürgerhaus „Rautenkranz“ Tannen aufgestellt. Im Anschluss lädt die Kirmesgesellschaft zu einem gemütlichen Beisammensein mit Musik von „K-Point Music“ ein.

Samstag, 2. September, ziehen die Kirmesburschen mit ihren Mädchen durch Kleinfahner und geben ab 9 Uhr ein Ständchen. Am Abend spielt ab 20 Uhr die Partyband „Glücklich“ zum Kirmestanz auf. Nach dem Kirmesgottesdienst am Sonntag, 3. September, spielen ab 10 Uhr die „Original Thüringer Oldies“ zum Frühschoppen, bevor um 15 Uhr das Kinderprogramm mit Clown Paletti beginnt.