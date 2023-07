Kirsche tritt mit Akustik-Band am Kleinen Hörselberg auf

Wutha-Farnroda. Beim Open-Air-Konzert am Kleinen Hörselberg erklingen Stücke von Kirsche & Co und Rio Reiser.

Am Sonntag, 9. Juli, 14 Uhr, spielt ein Ableger der bekannten Erfurter Deutschrock-Band Kirsche & Co vor dem Gasthaus am Kleinen Hörselberg bei Wutha-Farnroda. Andreas „Kirsche“ Kirchner hat zusammen mit seinen Freunden und Kollegen Klaus Müller von Baczko (Akustik-Gitarre) und Olaf Köhler (Percussion) vor drei Jahren ein Akustikprojekt ins Leben gerufen. Mit von der Partie sind Kirsches Ehefrau Silke (Akustik- und Kontrabass) und Rene „Kocher“ Koch, Gitarrist der Band Anger 77 (Akustik- und Slide- Gitarre). Die Band spielt sowohl Klassiker als auch eher unbekannte Stücke von Kirsche & Co und Titel von Rio Reiser in einer Stilistik zwischen Rock’n’Roll, Folk, Country und Blues.