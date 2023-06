Kirschplantage legt Pause ein

Gierstädt. Die Selbstpflückeplantage in Gierstädt legt eine kurze Pause ein. Grund: Es sind momentan kaum reife Kirschen vorhanden.

Wie Jörg Dornberger von der Fahner Obst e.G mitteilt, waren die ersten drei Erntewochen in der Selbstpflückeplantage in Gierstädt überdurchschnittlich gewesen. So habe das Wetter gepasst und der Regen hat den empfindlichen Süßkirschen nicht geschadet.

Aufgrund des großen Zuspruchs bei der Selbstpflücke muss die Plantage in Gierstädt eine Pause einlegen. Grund: Es gibt momentan keine reifen Kirschen. Deshalb bleibt die Plantage von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli geschlossen. Dornberger bietet Selbstpflückern an, die Plantage in Erfurt-Tiefthal zu nutzen. Dort wird die Sorte Kordia angeboten. Geöffnet ist ab 9 Uhr. Die Plantage in Döllstädt ist durchgängig offen.

Ab Montag, 3. Juli, ist die Gierstädter Plantage wieder geöffnet.