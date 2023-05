Kita-Neubau lässt Rücklagen schmelzen

Tambach-Dietharz. Die Stadt Tambach-Dietharz hat im Jahr 2022 gut gewirtschaftet. Die Rücklagen werden zu Lasten des geplanten Kindergartenneubaus eingesetzt.

Auf ihrer jüngsten Sitzung haben die Stadträte von Tambach-Dietharz der Jahresrechnung der Stadtverwaltung grünes Licht gegeben. Aufgrund von Mehreinnahmen bei Steuern und finanziellen Zuweisungen von Bund und Land sei das Rechnungsergebnis positiv ausgefallen, sodass eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen nicht erforderlich war, bestätigte Bürgermeister Marco Schütz (parteilos). Doch das könnte sich bald ändern.

„Wir haben im vergangenen Jahr gut gewirtschaftet“, sagt Schütz. So konnten Kreditverbindlichkeiten weiter abgetragen werden. Der Pro-Kopf-Verschuldung von 40,34 Euro steht ein Rücklagen-Guthaben von 867,18 Euro pro Kopf gegenüber. Deshalb sei das Ergebnis für das Jahr 2022 als positiv einzuschätzen, so der Bürgermeister. Allerdings gab er zu bedenken, dass in den nächsten Jahren zahlreiche Investitionen umgesetzt werden sollen, die zu Lasten der Rücklagen gehen.

Schwerpunkt der Investitionen ist der Kindergartenneubau, den der Stadtrat beschlossen hat. „Wir müssen nach vielen Jahren wieder einen Kredit aufnehmen“, so Schütz. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren der Planungsleistungen. Diese sollen bis Anfang Oktober vergeben werden.