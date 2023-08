Klangpracht aus alten Noten

Neudietendorf/Wandersleben. Weltniveau des 17. Jahrhunderts im Konzert während der Adjuvantentage in Neudietendorf, Apfelstädt und Wandersleben zu erleben

Wie prächtig oder wie zart klang die Musik in der alten Johanniskirche Neudietendorf vor 400 Jahren? Das erkunden die 14. Thüringer Adjuvantentage 2023. Sie beginnen am Freitag, 25. August, mit der Eröffnung der Wanderausstellung „Ein Geschenk des Himmels. Die Reformation und ihre Musik in Thüringen“, zu sehen im Bahnhof Neudietendorf, Apfelstädter Bürgerhaus und Wanderslebenr Tegut-Markt und Pfarrhof.

Denn der Notenbestand der dörflichen Adjuvanten aus dem 17. Jahrhundert wurde durch Restaurierung jetzt wieder lesbar gemacht. Beim Festkonzert am Sonntag, 3. September, um 17 Uhr in der St.-Petri-Kirche Wandersleben erklingt wieder, was die Landbevölkerung einst aufführte: Das brillant besetzte Ensemble 1684 unter Gregor Meyer präsentiert einen bis zu zwölfstimmigen Klangkosmos in Werken von Johann Rosenmüller, Heinrich Schütz und mehr. Die Musik der Notensammlung wird in historisch informierter Aufführungspraxis zu neuem Leben erweckt, ein weiteres Kapitel aus Thüringens Musikgeschichte öffnet sich. Dabei kommt auch die Johann-Georg-Schröter-Orgel von 1724 zum Erklingen.

Johann Sebastian Bach entstammt diesem musikalischen Umfeld

Mehr zu den Hintergründen bieten eine Einführung für Familien und die Präsentation des Notenschatzes am Freitag, 1. September, in Neudietendorf oder das „Forum Thüringische Musikgeschichte“ mit Vorträgen vor dem Festkonzert am 3. September. Ferner gibt es Orgelführungen, Ausstellungen, einen regionalen Festgottesdienst mit Predigt des Landesbischofs und viel Musik aller Generationen aus dem lokalen Umfeld.

Thüringens musikalischer Reichtum strahlt seit Jahrhunderten weit über die Landesgrenzen hinaus. Er war wesentlich getragen von den Adjuvanten, die es in vielen Orten gab, so auch im alten Dietendorf (1933 kommunal zusammen mit Neudietendorf), in Apfelstädt und in Wandersleben. Immerhin entstammt auch Johann Sebastian Bach diesem Umfeld, denn er wuchs im nahe gelegenen Ohrdruf im Organistenhaushalt seines Bruders auf, wo er seine erste musikalische Ausbildung und Prägung erhielt. Die Kantoren komponierten, besorgten sich das international aktuelle Repertoire und lehrten die Kinder Singen und Instrumentenspiel. So wuchs ein Großteil der Bevölkerung zu „Adjuvanten“ (lat. adjuvare, helfen) heran, die neben ihrem Broterwerb in den Gottesdiensten und bei Festen musizierten.

Programm und Infos: www.adjuvantentage.de