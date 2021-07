Klangreise von Wölfis ins Himalaya

Wölfis. Konzert in Wölfis im Rahmen des Orgelsommers.

Das Nepalropa Ensemble Weimar/Kathmandu gibt am Freitag, 9. Juli, 19.30 Uhr in der Kirche Wölfis ein Konzert im Rahmen des Thüringer Orgelsommers. Unter der Überschrift „Frühling - Sommer - Herbst – Monsun“ haben Mirosława Cieślak, Franziska Trommer und Robert Pauli ein Programm entwickelt, bei dem neben traditionellen europäischen Instrumenten wie Orgel und Flöte auch Himalaya-Instrumente wie Bansuri-Flöte, Madal-Trommel und Sitar erklingen gebracht. Bei allen akustischen Ausflügen in diverse Himmelsrichtungen bleibe das kleine Nepal stets der Ankerpunkt, so Laura Sattler vom Orgelsommer.

Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Die Konzertkarte kostet zwölf Euro.

Reservierungen unter konzertreihe@orgelsommer.de oder telefonisch: 0157 382 88 796.